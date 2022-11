Im Amtsgericht in Itzehoe fand die Verhandlung statt. Archivfoto: Sönke Rother up-down up-down Seit fast 20 Jahren in Georgien Räuberische Erpressung in Kellinghusen: Angeklagter zu drei Jahren Haft verurteilt – aber frei Von Anna Krohn | 13.11.2022, 11:59 Uhr

Da der 48-Jährige sich längere Zeit in Moldau und während des Krieges auch in der Ukraine in Auslieferungshaft befand und dies angerechnet wird, war er nach der Verhandlung frei. Er hatte vor dem Amtsgericht Itzehoe gestanden.