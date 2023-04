Tim Eckhorst (l.) und Arne Auinger erstellten Comics mit Grundschülern. Foto: Gisela Tietje-Räther up-down up-down Projekt der Grundschule Comics zeichnen mit den Profis Tim Eckhorst und Arne Auinger in Hennstedt Von Gisela Tietje-Räther | 04.04.2023, 10:26 Uhr

Das Ziel ist es, Hefte mit Beiträgen zu einzelnen Themen zu erstellen und diese dann in der Schule und in den Familien zu verteilen. Auch in Poyenberg sollen sie zu sehen sein.