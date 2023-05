„Muddy What?“ begeisterten das Kellinghusener Publikum bereits drei Mal in den vergangenen beiden Jahren und sollen auch am 25. August wieder für gehobenen modernen Blues sorgen. Foto: Ludger Hinz up-down up-down Neue Musiker und alte Bekannte Programm 2023: Bei Pep in Kellinghusen ist bis zum Jahresende musikalisch viel los Von Ludger Hinz | 02.05.2023, 17:30 Uhr

Das Angebot reicht von Muddy What? und Erja Lyytinen bis hin zu Cover-Acts. Und der Kulturverein Pep hat in den kommenden Monaten mit „The Sweet“ sogar Künstler zu Gast, die zum ersten Mal überhaupt in der Region auftreten.