Polizei sucht zeugen Parkendes Auto in Kellinghusen beschädigt Von Anna Krohn | 13.07.2023, 14:23 Uhr

Das Fahrzeug war in der Straße An der Stör abgestellt und die Tat muss sich am Wochenende ereignet haben.