Das Fahrzeugwrack liegt am Ufer des Bachs. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Unfall in Quarnstedt Pkw landet kopfüber in Bach: Alkoholisierter Mann löst mit Aussage Personensuche aus Von Florian Sprenger | 28.08.2022, 09:12 Uhr

Ein digitaler Notruf in Elmshorn, ausgelöst durch einen schweren Unfall in Quarnstedt: So begann der Einsatz der Rettungskräfte. Der gefundene Verletzte gab jedoch an, nicht der Fahrer gewesen zu sein. Die Einsatzkräfte machten sich mit Wärmebildkamera auf die Suche.