Weitergeben statt wegwerfen Per Radlader: Das Tauschhaus Brokstedt ist umgezogen Von Anna Krohn | 13.10.2023, 14:23 Uhr Rauf auf den Radlader und auf geht‘s eine Straße weiter, damit bei der Feuerwehr die Garagen nicht mehr zugeparkt werden. Foto: Tauschhaus Brokstedt up-down up-down

Seit mehr als zwei Jahren erfreuen sich nicht nur Brokstedter Bürger an dem nachhaltigen Angebot. Nun musste das Häuschen den Standort in der Gemeinde ändern, weil Feuerwehrgaragen von Nutzern zugeparkt wurden. Noch am selben Tag aber konnten Krimskrams, Hausrat oder Spielwaren wieder den Besitzer wechseln.