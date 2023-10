An der Gemeinschaftsschule Mit 3D und Catering: Schüler finden bei Berufsmesse in Kellinghusen den passenden Job Von Gisela Tietje-Räther | 06.10.2023, 05:30 Uhr Frederick Weber und Schüler des 13. Jahrgangs richten die Berufsmesse aus. Foto: Gisela Tietje-Räther up-down up-down

Seit vielen Jahren bietet die Berufsmesse Orientierung im riesigen Angebot nach dem Abschluss. Die nächste findet am 10. November an der Gemeinschaftsschule in Kellinghusen statt. Anmeldungen sind jetzt möglich.