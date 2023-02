Piet (8), Jenna (7), Ida (7) und Louis (8) mit Susanne Mohr (links), Silvia Langner (5.v.l.), Regine Struve (6.v.l.) und Henning Schlüter (r.) mit Eltern aus dem Büchereiteam. Foto: Gisela Tietje-Räther up-down up-down Dank Eltern-Team Perfekter Neustart für die Bücherei der Grundschule in Kellinghusen Von Gisela Tietje-Räther | 20.02.2023, 05:38 Uhr

An drei Tagen in der Woche, immer in der großen Pause, sind Sofa, Teppich und Sitzsäcke schnell mit Kindern belegt. Nach der Corona-Pause war eine bloße Wiedereröffnung aber nicht möglich.