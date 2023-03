Die Kommunalwahl entscheidet, wer künftig den Bürgermeister im Rathaus stellt. Foto: Michael Ruff up-down up-down Kommunalwahl Mit diesem Team treten die Bürger für Hohenlockstedt an Von Kristina Mehlert | 20.03.2023, 12:13 Uhr

Ohne Bürgermeisterkandidaten geht die Wählergemeinschaft in die Kommunalwahl. Je nach Wahlausgang will die BfH entscheiden, wen sie dann ins Rennen schicken will.