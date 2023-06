Marco sagt über sich selbst: „Ich bin bekannt wie ein bunter Hund.“ Foto: Sönke Rother up-down up-down 1. CSD im Kreis Steinburg am 1. Juli Marco marschiert beim CSD in seiner Heimatstadt Kellinghusen mit und sagt: „Man muss einfach Flagge zeigen“ Von Sönke Rother | 27.06.2023, 14:35 Uhr

Marco (51), der im Interview sofort beim Du ist, ist in Kellinghusen aufgewachsen. Als Jugendlicher hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt. Im Interview spricht er über seine Kindheit, das Coming-out und das Gefühl, dass der Christopher Street Day (CSD), bei dem er am Sonnabend, 1. Juli, mitmarschiert, in seiner Heimatstadt veranstaltet wird.