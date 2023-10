Einsatz am frühen Sonntagmorgen Mann aus Wrist fährt betrunken durchs Maisfeld – Polizei muss suchen Von Anna Krohn | 01.10.2023, 14:37 Uhr Auf den jungen Mann kommt jetzt nicht nur ein Verfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. Foto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen zwischen 4.41 und 6.19 Uhr. Mehrere Streifenwagen waren in und um Wrist im Einsatz, bis man den Mann in Hohenlockstedt fand. Eine Felge des Passats hinterließ auf der Straße deutliche Spuren.