Hingucker auf dem oberen Marktplatz: Ihre Figuren hat Nadine Breulmann aus Recke (Nordrhein-Westphalen) frei von Hand nach Kinderbüchern geformt – von Pinocchio bis Nils Holgersson. FOTO: Ludger Hinz up-down up-down Töpfermarkt in Kellinghusen Vielfältige Keramikkunst lockt zahlreiche Besucher Von Ludger Hinz | 14.08.2022, 13:27 Uhr

Der erste Tag lief wegen der Hitze schleppend an, am zweiten Tag kamen fast so viele Besucher wie vor der Corona-Pandemie.