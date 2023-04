Katrin Melville-Roberts lädt zum Plattsnacker-Treff. Foto: Gisela Tietje-Räther up-down up-down Projektcafé in Kellinghusen Katrin Melville-Roberts will Plattdeutsch in Kellinghusen eine Bühne bieten Von Gisela Tietje-Räther | 27.04.2023, 16:44 Uhr

Die Initiatorin möchte die landestypische Sprache wieder in den alltäglich Gebrauch zurück zu holen. Dafür gibt es in Kellinghusen die Plattsnackers im Projektcafé „Bi uns to Huus“.