Auf dem oberen Marktplatz Kaufleute planen wieder einen Weihnachtsmarkt in Kellinghusen Von Gisela Tietje-Räther | 08.10.2023, 06:11 Uhr Ralf Sievers (von links), Ludger Wemhoff, Nicole Szepansky, Timo Laackmann und Frank Lalla vom KvK freuen sich auf Weihnachtsmarkt. Foto: Gisela Tietje-Räther up-down up-down

Am 16. Dezember soll es in der Zeit von 13 bis 21 Uhr in einer geschmückten Budenstadt stimmungsvoll vorweihnachtlich zugehen.