Ein Foto von 1995, entstanden bei der Feier zum 75-jährigen Bestehen des Karkweddelclubs. FOTO: privat „Mädchenbier“, eine Wette und viele Discos Karkweddelclub Fitzbek/Rade wird 102 Jahre alt – und das wird gefeiert Von Jann Roolfs | 17.06.2022, 16:52 Uhr

In dem Club engagieren sich junge Menschen aus Fitzbek und Rade und organisieren unter anderem den traditionellen Trecker Treck an Pfingsten. Jetzt am Sonnabend wird das krumme Jubiläum gefeiert.