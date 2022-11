Ralf Kiefer kommt nach Kellinghusen. Foto: sh:z up-down up-down Auftritt im Bürgerhaus Kästner-Abend mit Ralf Kiefer in Kellinghusen Von Gisela Tietje-Räther | 03.11.2022, 10:58 Uhr

Der Lehrer, Singer und Songwriter gastiert mit seinem 90-Minuten-Programm am 5. November auf Einladung des Café „Bi uns to Huus“ in der Störstadt.