Manuela Knüppel mit Igel Nelio, der durch einen Mähroboter schwer verletzt, aber gesund gepflegt wurde. Sie und weitere Igel-Retter streben an, dass für die Nutzung von Mährobotern in Deutschland eine allgemein geltende Regelung geschaffen wird. Foto: Privat up-down up-down Verstümmelte oder tote Tiere Igel-Retterin Manuela Knüppel appelliert an Gartenbesitzer: Mähroboter nachts aus! Von Anna Krohn | 26.05.2023, 16:35 Uhr

Was die Hohenlockstedterin in diesen Tagen zu sehen bekommt, ist heftig: Igel mit zerfetzten Beinen oder skalpiertem Stachelkleid. Selbst von der amputierten Rute eines Hundes kann die 45-Jährige berichten. Diese wichtigen Dinge mahnt sie deshalb an.