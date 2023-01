Ulrike Supper-Voß und die tiermedizinische Fachangestellte Frederike Dürwald (li.) mit Aya (re.) und Obi. Foto: Anna Krohn up-down up-down Behandlung von Hund, Katze und Co. Tierärztin Ulrike Supper-Voß aus Hohenlockstedt: Höhere Kosten waren nach 20 Jahren überfällig Von Anna Krohn | 20.01.2023, 16:00 Uhr

Die letzte umfassende Änderung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) hatte es 1999 gegeben. Behandlungen sind auch in ihrer Tierarztpraxis jetzt teurer – aber längst nicht so dramatisch, wie vielerseits befürchtet.