Rettung vor dem Tod Der Herbst naht – doch das ganze Jahr über gibt es hilflose Igel: So verhindert man, dass sie qualvoll sterben Von Anna Krohn | 06.10.2023, 17:30 Uhr Ein putziger kleiner Igel auf der Hand von Igel-Retterin Manuela Knüppel: Dank ihrer „Kleinen Igelstube" in Hohenlockstedt lebt er noch. Foto: Privat

Manuela Knüppel nimmt in ihrer Igelstube in Hohenlockstedt oft Tiere auf, die qualvoll verhungert oder an Verletzungen gestorben wären, wenn es die Igel-Retterin nicht gebe. Wer einem Igel begegnet, vor allem am Tag, sollte gewarnt sein – und Knüppel findet, dass jeder ein Igel-Futterhaus im Garten haben sollte.