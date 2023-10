Besondere Schau endet Ghosting: Die letzten Führungen durch die Ausstellung in Hohenlockstedt stehen an Von Anna Krohn | 10.10.2023, 11:24 Uhr Ungewöhnliche, faszinierende Einblicke: Die Ausstellung Ghosting fragt, wie der Spuk des Vergangenen die Begrenzungen der Gegenwart ins Wanken bringt. Foto: Jens Franke up-down up-down

Jetzt am Sonntag und am 28. Oktober haben Interessierte im Kunsthaus M1 der Arthur-Boskamp-Stiftung ein letztes Mal die Möglichkeit, sich durch die außergewöhnliche Schau führen zu lassen. Opfer von Ghosting werden in heutiger Zeit viele Menschen.