Heimische Wirtschaft Fischzucht Reese in Sarlhusen muss auf mehrere Standbeine setzen Von Jann Roolfs | 30.08.2023, 05:30 Uhr Jan Schulz holt Forellen für die Verarbeitung aus Vorratsbecken. Foto: Jann Roolfs up-down up-down

Neben der klassischen Fischzucht für Einzelhandel und Gastronomie sowie als Besatz für Angelvereine können Petrijünger in Sarlhusen auch selbst die Angel auswerfen. Doch vieles hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Die Anzahl der Familienbetriebe in der Teichwirtschaft hat sich bis heute halbiert.