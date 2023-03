Für die finnischen Verteidigungskräfte gedachten Oberst Jukka Nurmi (rechts), Inspekteur der freiwilligen finnischen Landesverteidigung, und der Kommandeur des Jägerbataillons Kyme Oberstleutnant Jere Vettenranta den finnischen Jägern. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Finnentag in Hohenlockstedt Finnentag zeigt Parallelen zu Russlands kriegerischen Machenschaften vor 108 Jahren und heute Von Kristina Mehlert | 05.03.2023, 14:00 Uhr

Hochrangige Gäste legen am Ehrenhain in Hohenlockstedt am Finnentag Kränze nieder und erinnern an den Freiheitskampf der finnischen Jäger gegen Russland.