Mit dem Fahrrad 36 Kilometer unterwegs So schön ist die karge Landschaft im Moor um Kellinghusen Von Jann Roolfs | 18.08.2023, 06:00 Uhr Der Radweg nach Wittenbergen verläuft auf einem Deich oberhalb des Autoverkehrs. Foto: Jann Roolfs

Im Sommer mit dem Fahrrad die Region erkunden. Das bietet sich für viele Daheimgebliebenen oder Urlauber an. Heute präsentieren wir eine 36 Kilometer lange Tour mit Start und Ziel in Kellinghusen mit einem Abstecher in den Kreis Pinneberg. Unser Reporter Jann Roolfs entdeckte Neues, sah Altbewährtes und gibt Tipps zur Einkehr.