Fitzbeks Bürgermeister Axel Peters sieht jetzt die Zeit für Konzepte mit regenerativen Energien gekommen. Foto: Jann Roolfs up-down up-down Neue Wärme- und Energie-Konzepte Für die Energiewende: Fitzbek und Sarlhusen wollen mit ihren Bürgern umrüsten Von Jann Roolfs | 12.07.2023, 05:38 Uhr

Damit die beiden Dörfer im Amt Kellinghusen auf die Zukunft bestens vorbereitet sind, sind Wärme- und Energiekonzepte dort zurzeit Thema Nummer 1. In Sarlhusen wird das Quartierskonzept schon am Mittwochabend in der Olen School für jedermann vorgestellt.