Landärzte im Kreis Steinburg „50 schöne Jahre": Eggert Schiele ist seit einem halben Jahrhundert Hausarzt in Wrist Von Antje Hachenberg | 25.08.2023, 17:00 Uhr Allgemeinmediziner Eggert Schiele mit seiner Ehefrau Elke. Beide erinnern sich gern an die vergangenen 50 Jahre zurück, nicht selten mit einem Schmunzeln. Foto: Antje Hachenberg

Im Querstieg in Wrist gibt es die „Landpraxis Wrist“ von Eggert Schiele. 1978 zog der Allgemeinmediziner dort ein, Arzt ist er jedoch schon seit 50 Jahren. All diese Jahre waren für ihn schöne Jahre, sagt er. Was seine Ehefrau Elke auf jeden Fall bestätigt.