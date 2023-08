Diebstahl am Mittag Unbekannter klaut 74-Jähriger bei Aldi in Hohenlockstedt das Portemonnaie Von Anna Krohn | 31.08.2023, 11:56 Uhr Über den Inhalt des Portemonnaies der Seniorin freut sich nun ein bislang unbekannter Dieb. Symbolfoto: dpa up-down up-down

Fataler Fehler: Die Seniorin hatte ihre Geldbörse am Mittwoch in einem Stoffbeutel verwahrt, der an ihrem Einkaufswagen hing. Ein Mann hatte die Frau außerdem in ein Gespräch verwickelt.