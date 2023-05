Freuen sich auf „Boots & Guitars“ am Wochenende bei Pep: Andreas und Birgit Zühlke aus Kellinghusen. Foto: Ludger Hinz up-down up-down Konzert mit Überraschungsgästen Die Zühlkes aus Kellinghusen lieben Country – bei Pep treffen sie nicht nur Ex-Truck-Stop-Bassist Uwe Lost Von Ludger Hinz | 05.05.2023, 06:30 Uhr

Selbst Schauspieler und Musiker Fabian Harloff ist dabei, wenn am Sonnabend beim Kulturverein Pep in Kellinghusen das Country-Musik-Projekt „Boots & Guitars“ in der Ulmenhofschule gastiert.