Sommerserie Reiterhöfe Gestüts-Chefin Birgit Thode lebt ihren Traum auf Gut Springhoe in Lockstedt Von Anneliese Smuda | 04.08.2023, 06:00 Uhr Gutes Miteinander: Eileen Böttger auf Gimondo, Sonny Thode, Mareike Thode mit Hofhund Mika, Birgit Thode und Marike Böttger auf Galvano. Foto: Anneliese Smuda up-down up-down

Ob Schulpferd, Reitbeteiligung oder eigenes Pferd – das Hobby Reiten erfreut sich in der Region großer Beliebtheit. Grund genug, um sich im Kreis Steinburg einmal auf den Reiterhöfen umzuschauen. In einer losen Sommerserie stellen wir einige von ihnen vor. Heute: Das Trakehner- und Lewitzergestüt Gut Springhoe in Lockstedt.