Wollen den intakten Mischwald erhalten: Rainer Guschel (v.l.), Udo Kehl, Gisela Wieneke und Bodil Kehl. FOTO: Gisela Tietje-Räther Wohnbebauung geplant Anwohnerprotest in Kellinghusen: Der Wald muss bleiben Von Gisela Tietje-Räther | 18.06.2022, 05:30 Uhr

Knapp ein Hektar Mischwald soll am „Heisch“ weichen, weil ein Wohnungsunternehmen in Kellinghusen elf Parzellen für Wohnraum schaffen will – die Anwohner wehren sich.