„So viele Glückwünsche habe ich ja in meinem ganzen Leben nicht bekommen“, sagt Hedwig Kipf, die am Sonnabend (9. September) ihr 95. Lebensjahr vollendete. Dass sie sich noch gar nicht so alt fühle, betonte die rüstige Seniorin immer wieder.

Geboren wurde die Hohenlockstedterin 1928 im damaligen Jugoslawien, wo sie als Einzelkind aufwuchs und „nur“ kurz die Schule besuchte. „Obwohl ich ein Einzelkind war, wurde ich nicht verwöhnt“, stellt die Jubilarin klar. Schon frühzeitig habe auch sie schon arbeiten müssen. Vorher aber floh sie zusammen mit ihrer Mutter mit dem Zug, der Vater war bereits beruflich in Deutschland tätig. „In Heide fanden wir eine neue Heimat“, erzählt Kipf, die schließlich als Kindermädchen in einem Haushalt tätig war.

Sie erinnert sich noch gut:

„Ich war noch jung und hatte keine Erfahrung mit Kindern.“ Hedwig Kipf aus Hohenlockstedt

Sogar den kleinen Jungen, der sich auf der Flucht nach Deutschland an sie schmiegte, hat sie auch heute noch vor Augen. „Der war ganz alleine auf der Flucht, ich weiß bis heute nicht, warum.“

Tätigkeit in der Kreisverwaltung gab sie für Gartenbau-Firma der Schwiegereltern auf

Später arbeitete die Jubilarin als „Mädchen für alles“ bei der Kreisverwaltung in Itzehoe. Erst als sie ihren inzwischen verstorbenen Ehemann Günter kennen lernte, kündigte sie diese Tätigkeit und arbeitete zunächst im Gartenbaubetrieb ihrer Schwiegereltern mit. Nach deren Tod führte sie das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Ehemann weiter

Ihr Ehemann und ihre drei Söhne leben nicht mehr

.„Ich habe immer mit angepackt und alles gemacht, nein sagen konnte ich nie – auch, wenn mir manche Tätigkeit fremd war“, sagt Kipf, die sich immer alles zugetraut habe sowie den Mut und die Kraft aufgebracht habe, eine gute Ehefrau und Mutter von drei Söhnen zu sein. Die Jubilarin sagt:

„Meine Kinder sind inzwischen alle verstorben – ich habe meine gesamte Familie überlebt.“ Hedwig Kipf feierte am 9. September 95. Geburtstag

Sie habe so manchen Schicksalsschlag in ihrem Leben einstecken müssen. An ihrem Ehrentag aber wollte sie darüber gar nicht so viel reden – viel zu groß war die Freude über den Besuch des stellvertretenden Bürgermeisters Dieter Thara. Er überreichte ihr neben Blumen auch Urkunden der Gemeinde und des Kreises. Er sagte: „Heute ist ein besonderer Tag, an dem Sie noch einmal auf bewegte Zeiten zurückblicken.“ Dass Kipf ihr Leben stets so gut zu bewältigen wusste, bezeichnet Thara als „eine tolle Leistung“. Denn auch heute noch übernehme sie in ihrem Eigenheim im Lazarettweg die eine oder andere Tätigkeit.