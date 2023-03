Beim Aufbau des Krötenzauns lief am Sonnabend alles glatt, das Wetter spielte mit – und die Helfer waren bester Laune. Foto: Anna Krohn up-down up-down Aufbau mit 25 Helfern Der Zaun steht: An der Lohmühle in Hohenlockstedt werden jetzt Kröten gerettet Von Anna Krohn | 05.03.2023, 11:55 Uhr

Mit rund 25 Helfern kamen am Sonnabend deutlich mehr als erwartet. Auch freiwillige Sammler haben sich gemeldet, so dass gleich am Sonntag Kröten umgesetzt wurden. Initiator Olaf Aust ist zufrieden.