Kabarett und Comedy : Katie Freudenschuss kommt mit bissigem Humor nach Reinbek

18. Januar 2022, 14:23 Uhr

Die Kabarettistin mit österreichisch-hessischen Wurzeln inspiziert in ihrer Show in Reinbek herzhaft bissig und auf charmante und wortgewandte Weise Politik, Geschlechterrollen und selbsternannte Helden des Alltags.

Die Anstalt, Pufpaffs Happy Hour und Ladys Night – wer Kabarett und Comedy im Fernsehen schaut, dem wird Katie Freudenschuss bekannt sein. Die deutsche Kabarettistin und Musikerin – die wirklich so heißt – ist regelmäßiger Gast in etablierten TV-Formaten und liefert dort nicht nur Stand-Up-Comedy, sondern auch eigene Songs.

„Katie Freudenschuss ist die Königin der Musikimprovisation“

Nun will sie auch das Stormarner Publikum live von sich begeistern. Am Freitag, 11. Februar, ab 20 Uhr kommt die Kabarettistin mit österreichisch-hessischen Wurzeln mit ihrer Show „Einfach Compli-Katie“ in die Begegnungsstätte Neuschönningstedt, Querweg 13.

„Katie Freudenschuss ist die Königin der Musikimprovisation. Geplant oder spontan setzt sie sich ans Klavier, textet von fein bis wortgewaltig, singt wie ein Popstar und improvisiert lässig. Berührend und emotional, satirisch, lustig und gesellschaftskritisch“, kündigt das Team des Kulturzentrums der Stadt Reinbek die Künstlerin an.

Satirischer Abend über Liebe, Frauengold und Political Correctness

Inspiriert von einem Tagebuch, das auf mysteriöse Weise in Ihren Besitz geriet, kreiere Freudenschuss eine abwechslungsreiche und einzigartige „One Woman Show“. „Charmant, lustig und wortgewandt inspiziert sie herzhaft bissig Politik, Geschlechterrollen und selbsternannte Helden des Alltags. Ein satirischer Abend über Liebe und Frauengold, Political Correctness und 72 Jungfrauen“, fasst das Team ihre Show zusammen.

Karten sind im Vorverkauf für 15 Euro an der Kulturkasse in der Stadtbibliothek, Hamburger Str. 4-8, unter der Telefonnummer (040)-72750800 oder an der Abendkasse in der Begegnungsstätte ab einer Stunde vor Beginn der Veranstaltung erhältlich.