Kreis Steinburg : Katharina Koch: Neue Mitarbeiterin für neue Wirtschaftsstrategie

18. Januar 2022, 09:33 Uhr

Mit den 55 Projekten des Strategiepapiers soll die Steinburger Wirtschaft unterstützt werden.

Das Konzept mit 55 Maßnahmen steht, die ersten fünf Projekte werden angepackt. Dazu gehören Vorhaben wie ein regionales Übernahmekataster für Unternehmen, die demnächst in jüngere Hände abgegeben werden sollen, oder ein „One-Stop-Shop“, der neuen Firmen die Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung erleichtert. „Die Ausgestaltung unserer neuen Wirtschaftsstrategie für den Kreis Steinburg nimmt langsam Formen an. Immerhin sind die Mittel bewilligt und eine entsprechend hoch qualifizierte Mitarbeiterin eingestellt“, erklärt Stefan Lange (CDU), Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Kreistages und maßgeblicher Initiator der Wirtschaftsstratgie.

Mit der Umsetzung der Projekte hat der Kreis Steinburg die Entwicklungsgesellschaft Westholstein (EGW) beauftragt, die ihrerseits dafür im Dezember Katharina Koch eingestellt hat. In Belarus geboren, kam sie mit 19 Jahren nach Deutschland, wo sie Informationstechnik und Wirtschaftsingenieurswesen studierte. Es folgten Jahre als selbstständige Unternehmensberaterin mit dem Schwerpunkt in der Fördermittelakquise. Schließlich war sie im Auftrag der Außenhandelskammer in Kasachstan tätig, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu unterstützen.

Kreistag stellt 250.000 Euro für Projekte zur Verfügung

Bei der EGW arbeitet sie jetzt zusammen mit ihrem Kollegen Christian Holst am Steinburger Konzept. Mit einem Teil ihrer Arbeitskraft berät sie zudem Kommunen im Kreis bei Fragen rund um die Beschaffung von Fördermitteln.

Ausgangspunkt des Strategiepapiers „Steinburg: Heimat.Innovation.Energie“ waren Überlegungen eines interfraktionellen Arbeitskreises aus den Reihen der Kreistagsabgeordneten. Mit Unterstützung von regionalen Experten überlegten die Mitglieder, wie der Kreis zu einer positiven Entwicklung der Steinburger Wirtschaft beitragen könne.

Am Ende standen 55 operative Maßnahmen, die nun unter Federführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft umgesetzt werden sollen. „Der Kreistag hat dazu allein für dieses Jahr 250.000 Euro zur Verfügung gestellt. Auch im Folgejahr ist die Finanzierung dieses Zukunftsprojektes gesichert“, berichtet Bernhard Rösler (CDU), Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses.

Vielfach ist gar nicht bekannt, dass sich bestimmte Dienstleistungen und Waren auch direkt im Kreis ordern lassen. Stefan Lange, Mitinitiator Wirtschaftsstrategie

Für jedes potenzielle Projekt ist mittlerweile eine Art „Steckbrief“ erarbeitet worden, der die Richtung der Umsetzung vorgibt. Dazu gehört unter anderem die Erstellung einer Datenbank. Darin sollen regionale Unternehmen sowie ihre speziellen Leistungen aufgenommen werden. „Vielfach ist gar nicht bekannt, dass sich bestimmte Dienstleistungen und Waren auch direkt im Kreis ordern lassen. Das verkürzt die Wege und ergänzt die regionale Wertschöpfungskette“, erläutert Stefan Lange.

Wir haben hier großes Potenzial, dass sich ausschöpfen lässt. Katharina Koch, Egw-Mitarbeiterin

Unterdessen macht sich Katharina Koch ein Bild von den Unternehmen in Steinburg und sucht bereits nach Lösungen, wie sich die Projekte am besten umsetzen lassen. „Wir haben hier großes Potenzial, dass sich ausschöpfen lässt. Und es gibt auf dem Markt bereits funktionierende Lösungen, die sich auch im Kreis Steinburg einsetzen lassen“, so die 42-jährige.