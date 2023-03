Der 81-jährige Zoologe und ehemalige Tierfilmer Fritz Jantschke kennt die Tierparadiese auf allen sieben Kontinenten, auch als Reiseführer. Den Massentourismus sieht er dabei auch kritisch. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Stadtbücherei Kappeln Segen oder Fluch? Zoologe Fritz Jantschke über den wachsenden Tourismus in Tierparadiesen Von Stephan Schaar | 10.03.2023, 16:24 Uhr

Als Tierfilmer und Reiseleiter hat der Zoologe Fritz Jantschke die ganze Welt bereist und Tiere von Afrika bis zur Antarktis in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet. In der Stadtbücherei Kappeln spricht der 81-Jährige über Vor- und Nachteile von Tourismus in Tierparadiesen.