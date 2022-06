Die Zahl der Urlauberunterkünfte soll in Kappeln begrenzt werden. FOTO: Sebastian Kahnert up-down up-down Wohnen und Urlaub an der Schlei In diesen Gebieten in Kappeln soll es künftig keine Ferienwohnungen mehr geben Von Rebecca Nordmann | 24.06.2022, 14:16 Uhr

Das Pendel zwischen Wohnraum zum Dauerwohnen und Wohnraum für Urlaubsgäste soll in Kappeln künftig nicht mehr verstärkt in die zweite Richtung ausschlagen. Für welche Bereiche in der Stadt dies konkret gelten soll, hat die Politik nun festgelegt.