FOTO: Doris Smit Restaurants an der Schlei Wo Vegetarier oder Veganer in Kappeln gut bedient sind Von Doris Smit | 23.06.2022, 09:07 Uhr

Fisch und Fleisch gibt es in Kappeln offenbar an jeder Ecke. Aber können die Gastronomen in der Schleistadt auch ohne tierische Produkte raffiniert kochen? Shz.de hat sich umgehört.