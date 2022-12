Dennis Pietig mit Ella: Langsam ist wieder Ruhe eingekehrt und die kleine Familie freut sich auf das gemeinsame Weihnachtsfest. Foto: Doris Smit up-down up-down Ungeplante Hausgeburt So wurde Dennis Pietig in Kappeln ungewollt zum Geburtshelfer Von Doris Smit | 08.12.2022, 17:55 Uhr

Nur Minuten fehlten, dann wäre die kleine Ella genau am errechneten Stichtag auf die Welt gekommen. Trotzdem mussten ihre Eltern am 30. November eine ungeplante und dramatische Geburt in ihrem Haus in Kappeln erleben.