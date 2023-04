Ihr neuster Roman spielt in Kappeln, an der Schlei und der Ostsee: Anne Müller. Foto: Antonina Gern up-down up-down Neuerscheinung von Anne Müller „Wer braucht schon Wunder“: Ein Sommer in Kappeln in den frühen 80ern Von Doris Smit | 10.04.2023, 12:14 Uhr

„Wer braucht schon Wunder“ – so heißt der neue Roman von Anne Müller, der gerade erschienen ist. Mit ihrer Protagonistin, die vor 40 Jahren gerade in Kappeln ihr Abitur abgelegt hat, lässt sie die frühen 80er-Jahre an der Schlei aufleben. Eine Lesung ist in der Stadtbücherei geplant.