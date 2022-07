Hotel Pierspeicher. FOTO: www.nico-krauss.de up-down up-down Urlaub an der Schlei Energiekrise: Wird das Hotel oder die Ferienwohnung in Kappeln unbezahlbar? Von Doris Smit | 25.07.2022, 15:48 Uhr

Steigende Gaspreise, kostspieliger Strom: Wenn alles teurer wird, muss in der Tourismusbranche neu kalkuliert werden. Wird der Urlaub an der Schlei in Zukunft zur Luxusangelegenheit? Das sagen die Experten.