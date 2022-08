Hannes Frank packt seine sieben Sachen und verlässt Taarstedt. FOTO: Frauke Bühmann up-down up-down Weltbrauerei Taarstedt Eine Brauerei zieht um: Was Hannes Frank ins touristische Angeln zieht Von Frauke Bühmann | 04.08.2022, 14:24 Uhr

Am Sonnabend werden die Fässer angezapft: Dann wird in der Weltbrauerei Taarstedt Abschied gefeiert – Brauer Hannes Frank zieht es Richtung Kappeln. Warum das so ist und was er künftig vorhat, lesen Sie hier.