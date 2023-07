Freuen sich über guten Zuspruch an den ersten Tagen am neuen Standort: Simon Mohr, der mit einem Geschäftspartner „Wine & Friends“ samt „Gimme Gelato“ in der Kappelner Poststraße eröffnet hat, und Mitarbeiterin Manuela Rößler-Milk.

