Seit 30 Jahren verbringen Andrea und Karlheinz Heidbüchel immer wieder ihren Urlaub in Kappeln. FOTO: Rebecca Nordmann up-down up-down Seit 30 Jahren Urlaub in Kappeln Von der Urlauberin zur Patentante: Das Geheimnis der Gäste Andrea und Karlheinz Heidbüchel Von Rebecca Nordmann | 04.08.2022, 08:23 Uhr

Was lockt Gäste seit drei Jahrzehnten immer wieder nach Kappeln? Und wie nehmen sie die Veränderungen in der Stadt wahr? Andrea und Karlheinz Heidbüchel aus Nordrhein-Westfalen zieht inzwischen eine besondere Verbindung an die Schlei.