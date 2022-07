In Grödersby wird demnächst eine Straße voll gesperrt. FOTO: RT up-down up-down Bauarbeiten im Amt Kappeln-Land Die Grödersbyer müssen sich auf eine zweiwöchige Vollsperrung einstellen Von Schlei-Bote | 08.07.2022, 11:23 Uhr

Vom 11. Juli an stehen in Grödersby Bauarbeiten an. Für Autofahrer hat das zwei Wochen lang Folgen.