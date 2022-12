Viele leere Plätze: Die Schülerinnen und Schüler der 7a an der Gemeinschaftsschule an der Schlei warten auf den Unterrichtsbeginn. Foto: Dammeyer up-down up-down Atemwegserkrankungen Überdurchschnittlich viele kranke Kinder: In Kappelner Schulen bleiben die Klassenzimmer leer Von Doris Ambrosius | 05.12.2022, 16:08 Uhr

Die Kliniken schlagen Alarm, weil sie an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen. Zurzeit leiden in in Schleswig-Holstein ungewöhnlich viele Menschen an Atemwegserkrankungen – darunter auffällig viele Kinder und Jugendliche.