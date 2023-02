Vor der Stadtbücherei in Kappeln wird Leiterin Kerstin Rosinke am Dienstag gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Tinka Beller und Vertreterinnen des Frauenzimmers und des Frauenwerks eine Aktion starten. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Aktion am Valentinstag „One Billion Rising“: Kappeln will ein positives Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen Von Stephan Schaar | 12.02.2023, 16:38 Uhr

Am 14. Februar ist nicht nur Valentinstag. An diesem Tag starten mit der Kampagne „One Billion Rising“ auch weltweit Aktionen, um für Gleichstellung und ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen zu kämpfen. Auch in Kappeln ist eine Aktion vor der Stadtbücherei geplant.