Urlaub an der Schlei Urlauber-Umfrage: Was Touristen nach Kappeln zieht Von Marle Liebelt | 03.08.2022, 09:02 Uhr

In Kappeln ist Urlaubszeit, und überall tönen verschiedene Dialekte und Sprachen durch die Stadt. Was die Urlauber herzieht, wie es ihnen gefällt und wie es weitergeht, erzählen sie uns in kurzen Interviews.