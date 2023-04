Im Ostseeresort Olpenitz kann man zu Ostern übernachten und auch einige Aktionen erleben. Foto: Einar Maschmann up-down up-down Kappeln und die Schleiregion Urlaub zu Ostern? An der Schlei gibt es noch Hotelzimmer und Ferienwohnungen Von Rebecca Nordmann | 03.04.2023, 14:22 Uhr

In wenigen Tagen ist Ostern – und damit stehen vier freie Tage vor der Tür. Wer jetzt noch mit dem Gedanken spielt, kurzfristig einen Urlaub an der Schlei zu verbringen, hat gar nicht so schlechte Chancen auf ein freies Quartier.