Schleswig-Holstein hat als einziges Bundesland bei den Gästeübernachtungen im Jahr 2022 wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht und sogar leicht übertroffen. Das geht aus den aktuellen Zahlen hervor, die das Statistikamt Nord jetzt veröffentlicht hat.

Kappeln mit Abstand an der Spitze

Landesweit gibt es unter den analysierten Kommunen nur drei, deren Zahlen im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2019 im dreistelligen Prozentbereich nach oben geschnellt sind – alle drei befinden sich im Kreis Schleswig-Flensburg, und mit deutlichem Abstand an der Spitze liegt Kappeln.

Für 19 Kommunen im Kreis hat das Statistikamt die Zahlen zusammengetragen. Als Grundlage dienten dafür die Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer der Gäste in Beherbergungsstätten mit zehn und mehr Betten (ohne Camping).

Und die Angaben für Kappeln sind dabei in allen drei Aspekten, vor allem aber bei den Übernachtungen außerordentlich stark gestiegen.

Fast doppelt so viele Gästeankünfte in Kappeln

Aus knapp 70.000 Gästeankünften im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 sind im Jahr 2022, das als das seit der Pandemie wieder erste reguläre Urlaubsjahr gelten kann, 126.720 Ankünfte geworden. Das entspricht einer Steigerung von 82,2 Prozent.

Mehr als doppelt so viele Übernachtungen in Kappeln

Noch deutlicher wird diese Entwicklung mit Blick auf die Zahl der Übernachtungen in Kappeln. Hier stehen etwas mehr als 311.000 Übernachtungen im Jahr 2019 im Jahr 2022 mehr als doppelt so viele, nämlich 681.831 Übernachtungen gegenüber. In Prozentangaben macht das ein Plus von 119,1 aus.

Und: Mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 5,4 Tagen sind Kappeln-Besucher 2022 auch länger in der Stadt geblieben als 2019 (4,5 Tage).

Kappeln zieht also immer mehr Gäste an. Schon im Vergleich der Übernachtungszahlen zum Jahr 2021 musste die Schleistadt mit Blick auf die prozentuale Steigerung nur Lübeck und Kiel den Vortritt lassen.

Beim Zuwachs im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 liegt sie einsam an der Spitze.

„Bestes Halbjahr jemals“

Diese Entwicklung deckt sich mit der Aussage, die Schleswig-Holsteins Tourismusminister Claus Ruhe Madsen schon Mitte 2022 getätigt hatte. Damals hatte er landesweit vom „besten Halbjahr jemals“ gesprochen, was die touristischen Übernachtungen anging. Und der Trend sollte sich bestätigen.

Prognose an Übernachtungen rückt näher

Die knapp 682.000 Gäste-Übernachtungen machen zudem deutlich, dass die im Konzeptgutachten „Grenzen des Wachstums“ angegebene Übernachtungsprognose von etwas mehr als einer Million im Jahr 2025 nicht mehr allzu weit entfernt zu sein scheint.

Wachsende Zahl an Urlaubsquartieren

Möglich machen diese Zahlen vor allem die in jüngster Zeit stetig wachsenden Unterbringungskapazitäten. In Kappeln wird vor allem im Ostseeresort Olpenitz weiterhin intensiv gebaut, und zumindest im Jahr 2022 sind die vorhandenen Betten auch nachweislich ausgesprochen gut gebucht gewesen.

Steinbergkirche und Stapel sind die beiden anderen Gemeinden, die im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 ordentlich zugelegt haben. Steinbergkirche zeichnet sich dabei durch die Besonderheit aus, dass sich die Zahl der Ankünfte von 5590 im Jahr 2019 auf knapp 13.800 im Jahr 2022 fast verdreifacht hat. Bei den Übernachtungen reicht die kleine Gemeinde an der Geltinger Bucht derweil nicht ganz an Kappeln heran: Sie hat sich um 100,3 Prozent von 23.000 auf etwas mehr als 46.000 gesteigert.

Stapel wiederum verzeichnete bei den Ankünften nur einen minimalen Zuwachs um knapp 10 Prozent auf knapp 1570 im Jahr 2022, bei den Übernachtungen allerdings kommt die Kommune auf ein Plus von 102,2 Prozent auf 9060.

Erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Kreisen

Ohnehin bestehen laut Statistikamt Nord erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Kreisen. Mit einem Zuwachs von 30,7 Prozent im Vergleich zu 2019 auf 1.830.642 Übernachtungen im Jahr 2022 liegt Schleswig-Flensburg auch hier an der Spitze. Nordfriesland kann insgesamt zwar mit mehr als zehn Millionen Übernachtungen immer noch am meisten aufweisen, das Plus von 0,3 Prozent ist aber überschaubar.

Rendsburg-Eckernförde und Segeberg, auch die kreisfreie Stadt Neumünster haben dagegen das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht.