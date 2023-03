Die Schlei zieht viele Urlauber nach Kappeln. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Illegale Ferienwohnungen Warum sich die meisten Vermieter in Kappeln wohl keine Sorgen machen müssen Von Rebecca Nordmann | 05.03.2023, 09:01 Uhr | Update vor 4 Min.

Es geht nicht um ein Verbot von Ferienwohnungen, wohl aber um ihre Regulierung. Am Ziel, eine Ausgewogenheit zwischen Urlaubsquartier und Dauerwohnen in Kappeln zu erreichen, halten Politik und Verwaltung deshalb fest. Was beide aber nicht möchten: Ängste bei verunsicherten Vermietern schüren.