Die Kappelner Fußgängerzone ist im Sommer auch sonntags in der Regel gut besucht. Foto: Einar Maschmann up-down up-down Urlaub an der Schlei Übernachtungsboom 2022: Warum Sylt Kappeln nicht das Wasser reichen kann Von Rebecca Nordmann | 06.03.2023, 10:54 Uhr | Update vor 58 Min.

Was im ersten Halbjahr 2022 schon abzulesen war, bestätigte sich jetzt zum Jahresende: Die Steigerung an touristischen Übernachtungen in Kappeln von 2019 zu 2022 ist außergewöhnlich.